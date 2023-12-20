Вы не знали, а у панд есть собственный «Вконтакте»

Подобно «VK», эти деревья с запаховыми метками действуют как асинхронные «посты», позволяя пандам сообщать подробности о поле, возрасте, статусе размножения и многом другом. Ведущий автор исследования Томас Коннор заявил, что панда, помечающая дерево, не так уж сильно отличается от человека, который пишет пост в соцсетях.

Чтобы распутать коммуникационные сети, исследователи проанализировали экскременты панд. ДНК экскрементов помогла определить отдельных панд и их связи, создав карту «социальных сетей». Интересно, что поведение панд меняется по сезонам, что подчеркивает важность эффективной коммуникации, особенно в период размножения.

Это открытие проливает новый свет на поведение панд, помогая усилиям по сохранению природы. Раскрытие их запутанной социальной жизни не просто увлекательно, но и предлагает важные идеи для политики сохранения природы.