Вы не знали, а у панд есть собственный «Вконтакте»Выкладывают ли они «сторис» - не уточняется
Срочные новости из китайского заповедника Волун: ученые раскрыли неожиданную социальную жизнь гигантских панд, похожую на социальную сеть. Исследователи из Мичиганского государственного университета обнаружили, что панды, которые долгое время считались одиночками, общаются с помощью запаховых меток на определенных деревьях. Речь идет не только о территории — это сложная сеть обмена информацией, сравнимая с нашими социальными платформами в Интернете.
Подобно «VK», эти деревья с запаховыми метками действуют как асинхронные «посты», позволяя пандам сообщать подробности о поле, возрасте, статусе размножения и многом другом. Ведущий автор исследования Томас Коннор заявил, что панда, помечающая дерево, не так уж сильно отличается от человека, который пишет пост в соцсетях.
Чтобы распутать коммуникационные сети, исследователи проанализировали экскременты панд. ДНК экскрементов помогла определить отдельных панд и их связи, создав карту «социальных сетей». Интересно, что поведение панд меняется по сезонам, что подчеркивает важность эффективной коммуникации, особенно в период размножения.
Это открытие проливает новый свет на поведение панд, помогая усилиям по сохранению природы. Раскрытие их запутанной социальной жизни не просто увлекательно, но и предлагает важные идеи для политики сохранения природы.