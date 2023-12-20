Наука и технологии
13:50, 20 декабря 2023
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Вы не знали, а у панд есть собственный «Вконтакте»

Выкладывают ли они «сторис» - не уточняется

Срочные новости из китайского заповедника Волун: ученые раскрыли неожиданную социальную жизнь гигантских панд, похожую на социальную сеть. Исследователи из Мичиганского государственного университета обнаружили, что панды, которые долгое время считались одиночками, общаются с помощью запаховых меток на определенных деревьях. Речь идет не только о территории — это сложная сеть обмена информацией, сравнимая с нашими социальными платформами в Интернете.

Подобно «VK», эти деревья с запаховыми метками действуют как асинхронные «посты», позволяя пандам сообщать подробности о поле, возрасте, статусе размножения и многом другом. Ведущий автор исследования Томас Коннор заявил, что панда, помечающая дерево, не так уж сильно отличается от человека, который пишет пост в соцсетях.

Чтобы распутать коммуникационные сети, исследователи проанализировали экскременты панд. ДНК экскрементов помогла определить отдельных панд и их связи, создав карту «социальных сетей». Интересно, что поведение панд меняется по сезонам, что подчеркивает важность эффективной коммуникации, особенно в период размножения.

Это открытие проливает новый свет на поведение панд, помогая усилиям по сохранению природы. Раскрытие их запутанной социальной жизни не просто увлекательно, но и предлагает важные идеи для политики сохранения природы.

Источник:Michigan State University
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#животное
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