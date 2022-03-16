Вы работали в иностранной компании, которая ушла из России? Есть сервис, который поможет вам с трудоустройством

Наука и технологии
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Вы работали в иностранной компании, которая ушла из России? Есть сервис, который поможет вам с трудоустройствомVK Работа
Сервис «VK Работа» объявил о реализации новой функции, которая позволяет уходящим из России компаниям не увольнять своих сотрудников, а рекомендовать их другим организациям.
Чтобы это сделать, сотрудники уходящих компаний, ответственные за найм, должны будут заполнить данные о сотрудниках на специальной странице в сервисе. Все компании, которым нужны новые сотрудники, смогут в разделе «Обмен кандидатами» просмотреть анкеты потенциальных коллег.
Также «VK Работа» предоставит всем социально-значимым организациям — школам, больницам или другим бюджетным учреждениям — возможность бесплатно разместить свои вакансии на сервисе до конца 2022 года.
Источник: RB.RU