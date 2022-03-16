Вы работали в иностранной компании, которая ушла из России? Есть сервис, который поможет вам с трудоустройством

Чтобы это сделать, сотрудники уходящих компаний, ответственные за найм, должны будут заполнить данные о сотрудниках на специальной странице в сервисе. Все компании, которым нужны новые сотрудники, смогут в разделе «Обмен кандидатами» просмотреть анкеты потенциальных коллег.

Также «VK Работа» предоставит всем социально-значимым организациям — школам, больницам или другим бюджетным учреждениям — возможность бесплатно разместить свои вакансии на сервисе до конца 2022 года.