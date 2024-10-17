Вятские учёные создали «двойной» 3D-принтер

Учёные из Вятского государственного университета (ВятГУ) представили инновационный 3D-принтер, который способен печатать многоцветные объекты с различными свойствами материалов. Этот проект обещает значительно упростить создание моделей для машиностроения, пищевой промышленности и даже для личного пользования, рассказали в пресс-службе университета.

Специалисты объяснили, что мультиматериальная 3D-печать позволяет одновременно использовать несколько материалов для изготовления объектов. Это открывает новые горизонты для создания моделей разного цвета и с уникальными характеристиками. По сравнению с существующими 3D-принтерами, которые требуют ручного вмешательства для заполнения полостей, новое устройство автоматизирует весь процесс — от создания каркаса до заполнения его гелеобразным веществом.

Декан факультета технологий ВятГУ Виталий Лисовский подчеркнул, что новый принтер значительно сокращает время печати и устраняет необходимость в ручном труде. Устройство может создавать многоцветные изделия с различной текстурой и свойствами, что даёт возможность инженерам экспериментировать и создавать детали с градиентными характеристиками, такими как изменяемая электропроводность. В настоящее время команда работает над разработкой разных моделей принтера, включая крупные версии для печати станины станков и более компактные устройства для работы с пищевыми материалами. Эти новшества нацелены на широкий круг потребителей — от любителей до профессионалов в бизнесе.