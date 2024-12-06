Выбираете смарт-часы? Этот топ-6 будет вам полезен

Лучшие смарт-часы в целом — Apple Watch Ultra 2. Они предлагают яркий OLED-дисплей, прочный корпус и расширенные функции для активного образа жизни, но остаются одними из самых дорогих на рынке.

Для более бюджетного выбора от Apple подойдут Watch SE 2, которые отличаются хорошими характеристиками и доступной ценой.

Samsung Galaxy Watch Ultra стали фаворитом среди Android-часов. Они работают на Wear OS 5 и поддерживают такие функции, как ЭКГ и мониторинг давления.

Среди стильных моделей выделяются Google Pixel Watch 3 с большим экраном и защитой IP68, а OnePlus Watch 2 признаны лучшими на Wear OS благодаря мощной батарее и функциональности.

В бюджетном сегменте лидируют CMF Watch Pro от Nothing, предлагая все базовые функции по доступной цене, но с компромиссами в экране и Bluetooth.