Выборочные свободы: Германия начала отказывать в визе программистам, работавшим в российских банках

Выборочные свободы: Германия начала отказывать в визе программистам, работавшим в российских банкахЕвропейские ценности они такие
В 2022 году немало российских специалистов покинули страну и перебрались с страны Европы. Теперь же стало известно, что как минимум в одной из них у переехавших могут возникнуть проблемы с въездной визой.
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По крайней мере, это касается тех россиян, которые ранее работали либо имели деловые и прочие связи с российскими компаниями, оказавшимися под санкциями Евросоюза. О соответствующей позиции высказались представители посольства Германии в Российской Федерации.
Решение о выдаче национальной визы всегда принимается по каждому конкретному случаю. Фактически все заявления об оформлении национальной визы гражданам России, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, отклоняются.
При этом о столкновении с отказом в выдаче Германией национальных виз в течение 2022 года рассказали сотрудники как минимум трёх российских банков: Сбера, ВТБ и Альфа-банка. Чаще всего это специалисты IT-сферы, пожелавшие переехать в Германию из-за смены работы.