Выборы президента Польши проведут по почте из-за коронавируса

Так, действующий глава государства официально заявил, что ”выборы должны состояться 10 мая”, отметив, что данное решение было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма. При этом президент Польши также отметил, что здоровье и жизнь граждан все еще находится на первом месте, а значит надо найти способ, как сохранить “конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов”.

В итоге было принято достаточно необычное, но все же рабочее решение — провести голосование в срок, но по почте. ”Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я «за», но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована”, — рассказал действующий глава Польши Анджей Дуда.