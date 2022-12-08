Выбран 8 ТБ SSD, который полетит на Луну для создания дата-центров

Теперь же представители Phison рассказали, что они тоже примут участие в проекте. Более того, они уже отобрали твердотельный NVMe-накопитель формата M.2 2280 объёмом 8 ТБ. Модель прошла серию испытаний NASA Technology Readiness Level 6, подтвердив в них свою надёжность и готовность к эксплуатации в нестандартных условиях.