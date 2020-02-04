Выбрано место для создания базы подготовки российских космонавтов для полета на Луну

”Место выбрано, ведется подготовительная работа”, — заявили официальные представители Роскосмоса, отметив, что именно там в дальнейшем будет проходить подготовка отечественных космонавтов к полетам на корабле “Орел” к Луне. Помимо этого те же экипажи займутся полетами на околоземную орбиту, не ограничившись лишь полетами к единственному естественному спутнику нашей планеты. Касательно более точного расположения центра подготовки информация появится чуть позже.

Напомним, что буквально недавно в сети была обнародована другая информация касательно лунной программы — тогда говорилось о том, что Роскосмос потратит на привоз грунта с Луны на Землю порядка 594,2 млн рублей.