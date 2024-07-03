Выбросы Google выросли, несмотря на «экологичность» компании

Выбросы компании в 2023 году выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом и на 48% по сравнению с 2019 годом. Google винит в этом рост использования искусственного интеллекта, который требует огромных затрат энергии для работы дата-центров.

Эксперты обеспокоены тем, что быстрое расширение дата-центров может замедлить переход к чистой электроэнергии. Технологические компании утверждают, что ИИ также помогает бороться с изменением климата, например, путем прогнозирования наводнений или оптимизации дорожного движения.

Положительным моментом является то, что Google увеличивает использование возобновляемых источников энергии. В 2020 году компания поставила цель к 2030 году полностью перейти на чистую энергию для своих дата-центров и офисов по всему миру. В 2023 году Google заявляет, что в среднем 64% энергии для дата-центров и офисов по всему миру приходилось на низкоуглеродные источники.