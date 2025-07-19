Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2025, 06:00
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Выбросы углерода Amazon выросли на 6% из-за расширения ИИ и логистики

Что усложняет достижение климатических целей компании
Выбросы углерода Amazon в 2024 году увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 68,25 миллиона метрических тонн. Это первый рост с 2021 года, когда компания зафиксировала пик в 71,54 миллиона тонн. Основная причина — расширение парка доставки и активное строительство дата-центров.
Выбросы углерода Amazon выросли на 6% из-за расширения ИИ и логистики

© Ferra.ru

Рост выбросов происходит на фоне обещания Amazon снизить свой углеродный след до нуля к 2040 году. В 2022 и 2023 годах компания сокращала косвенные выбросы, связанные с покупкой электроэнергии, строительством дата-центров и логистикой третьих сторон. При этом прямые выбросы, связанные с собственным транспортом и логистикой, неуклонно растут с 2019 года.

В рамках экологической стратегии Amazon закупает электромобили у производителя Rivian и уже эксплуатирует более 31 тысячи таких фургонов по всему миру. Но параллельно компания расширяет сеть доставки, в том числе в сельские районы, что ведёт к увеличению общей нагрузки на инфраструктуру и росту энергопотребления.

Использование искусственного интеллекта требует всё больше электроэнергии для работы дата-центров. Amazon планирует потратить 100 миллиардов долларов на развитие дата-центров и логистики, что сопоставимо с расходами Microsoft.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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#экология
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