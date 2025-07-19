Выбросы углерода Amazon выросли на 6% из-за расширения ИИ и логистики

Рост выбросов происходит на фоне обещания Amazon снизить свой углеродный след до нуля к 2040 году. В 2022 и 2023 годах компания сокращала косвенные выбросы, связанные с покупкой электроэнергии, строительством дата-центров и логистикой третьих сторон. При этом прямые выбросы, связанные с собственным транспортом и логистикой, неуклонно растут с 2019 года.

В рамках экологической стратегии Amazon закупает электромобили у производителя Rivian и уже эксплуатирует более 31 тысячи таких фургонов по всему миру. Но параллельно компания расширяет сеть доставки, в том числе в сельские районы, что ведёт к увеличению общей нагрузки на инфраструктуру и росту энергопотребления.

Использование искусственного интеллекта требует всё больше электроэнергии для работы дата-центров. Amazon планирует потратить 100 миллиардов долларов на развитие дата-центров и логистики, что сопоставимо с расходами Microsoft.