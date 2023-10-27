«Вычислить по IP»: РКН соберёт данные о местоположении устройств россиян

Роскомнадзор искал способ улучшить базу данных для определения местоположения IP-адресов. Сейчас большинство онлайн-сервисов используют зарубежные источники для этой цели. Однако эти иностранные базы данных не всегда корректно указывают регионы России. Поэтому Роскомнадзор разрабатывает собственную базу, которая будет более точной.

Эта новая информационная система будет объединять множество источников данных о геолокации IP-адресов, включая информацию от российских операторов связи. Система станет доступной для пользователей и владельцев онлайн-сервисов в начале 2024 года. База данных будет включать информацию о географическом распределении IP-адресов, и она должна помочь улучшить точность при блокировке доступа к онлайн-сервисам.

Сейчас некоторые компании случайно блокируют доступ к своим сайтам для пользователей из неправильных регионов из-за неточных данных о геолокации. Эта новая система должна исправить эту ситуацию и упорядочить информацию. Кроме того, она может помочь правоохранительным органам проводить расследования и оперативные мероприятия в сети.