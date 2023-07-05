Выход «неубиваемых» Apple Watch Ultra с дисплеем нового поколения перенесли на 2026 год

И вроде как устройство всё же появится в продаже. Но не совсем в том виде, в каком компания планировала изначально.

Всё дело в том, что купертиновцы хотели использовать в новинке дисплей нового поколения — microLED. Но производственные проблемы и высокая стоимость производства этого типа экранов привела к тому, что релиз данной версии Watch Ultra перенесли на I квартал 2026 года..

Отметим, что microLED-дисплеи предлагают ряд преимуществ, таких как более контрастное изображение, энергосбережение, долговечность и яркость.

Apple планирует использовать эту технологию не только в Apple Watch Ultra, но также в будущих моделях iPhone, чтобы уменьшить свою зависимость от Samsung Display, который на данный момент является основным поставщиком экранов для компании.