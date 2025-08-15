Выход новой модели DeepSeek отложили из-за проблем при переходе на китайские чипы

В начале 2025 года власти Китая обратились к разработчикам DeepSeek с призывом использовать системы на основе процессоров Huawei вместо американских технологий от Nvidia. Но у разработчиков возникли большие сложности при переходе на китайские аналоги, и это задержало выпуск новой версии модели.

Источник отмечает, что эта ситуация показывает, что китайские чипы Huawei не так хороши, как американские, и что китайские IT-компании всерьёз зависят от технологий из США. Чтобы помочь разработчикам DeepSeek настроить китайское оборудование и обучить ИИ, компания Huawei отправила в их офис команду инженеров. Но даже с их помощью запустить новую модель не удалось.

К тому же осведомлённые источники FT сообщили, что выход новой версии DeepSeek задержался также из-за того, что власти КНР долго проверяли и готовили разрушительную документацию на использование ИИ. Китайские СМИ предполагают, что обновлённая модель будет представлена в ближайшее время, но точные сроки не раскрываются.