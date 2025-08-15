Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2025, 21:00
1 мин.

Выход новой модели DeepSeek отложили из-за проблем при переходе на китайские чипы

Из-за зависимости от американских технологий
В Китае отложили выпуск новой модели ИИ DeepSeek из-за проблемы с техническим оснащением. Об этом пишет газета The Financial Times.
Выход новой модели DeepSeek отложили из-за проблем при переходе на китайские чипы
© Solen Feyissa / Unsplash

В начале 2025 года власти Китая обратились к разработчикам DeepSeek с призывом использовать системы на основе процессоров Huawei вместо американских технологий от Nvidia. Но у разработчиков возникли большие сложности при переходе на китайские аналоги, и это задержало выпуск новой версии модели.

Источник отмечает, что эта ситуация показывает, что китайские чипы Huawei не так хороши, как американские, и что китайские IT-компании всерьёз зависят от технологий из США. Чтобы помочь разработчикам DeepSeek настроить китайское оборудование и обучить ИИ, компания Huawei отправила в их офис команду инженеров. Но даже с их помощью запустить новую модель не удалось.

К тому же осведомлённые источники FT сообщили, что выход новой версии DeepSeek задержался также из-за того, что власти КНР долго проверяли и готовили разрушительную документацию на использование ИИ. Китайские СМИ предполагают, что обновлённая модель будет представлена в ближайшее время, но точные сроки не раскрываются.

Источник:FT
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Китай
,
#Huawei
,
#NVIDIA
,
#чипы
,
#процессоры