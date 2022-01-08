Выходим из праздников: врач рассказал, как это сделать правильно

По его словам, и в праздники необходимо правильно питаться. Это должно быть дробное питание, употреблять пищу нужно небольшими порциями. Лучше отдать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам: птица, яйца, молочные продукты с низким процентом жира. Следует ограничить простые углеводы: сахар, кондитерские изделия, мучное и жирную калорийную пищу.

Во время праздников необходимо соблюдать питьевой режим — нужно выпивать не менее 1,5 литров воды в день. А употреблять в пищу лучше блюда, приготовленные дома, заправлять салаты не майонезом, а натуральными йогуртами, растительными маслами, сметаной не более 15% жирности, соком лимона, творогом с зеленью.

Но главное, что влияет на состояние после праздников — сочетание алкоголя и жирной еды. Это наносит серьёзной урон поджелудочной железе и печени. Это лучше сразу ограничить, а употреблять только виноградные алкогольные напитки.