Выходящая с 1889 года газета The Wall Street Journal получит ИИ-функцию

Каждое резюме будет сопровождаться пояснением о том, что его создал искусственный интеллект, однако информация будет проверена редактором. Также в этом блоке будет ссылка на страницу, где подробно рассказывается о том, как WSJ и Dow Jones Newswires используют ИИ для работы с новостями.

Как сообщает Тенет Эванс, глава цифровых технологий WSJ, газета проводит серию тестов, чтобы понять, насколько читатели заинтересованы в подобных кратких аннотациях. В процессе тестирования редакция работает в тесном сотрудничестве с технологическими специалистами и проводит опросы среди читателей.