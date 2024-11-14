Выходящая с 1889 года газета The Wall Street Journal получит ИИ-функцию

Опубликовано 14 ноября 2024, 20:041 мин.
Выходящая с 1889 года газета The Wall Street Journal получит ИИ-функциюСоздания аннотаций статей
Известная газета The Wall Street Journal, выходящая с 1889 года, анонсировала тестирование новой функции, использующей искусственный интеллект для создания аннотаций к статьям. В верхней части новостных материалов появится блок «Key Points» с основными тезисами, составленными ИИ. Это нововведение уже протестировано на статье о планах Дональда Трампа по реформированию Министерства образования США.
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Каждое резюме будет сопровождаться пояснением о том, что его создал искусственный интеллект, однако информация будет проверена редактором. Также в этом блоке будет ссылка на страницу, где подробно рассказывается о том, как WSJ и Dow Jones Newswires используют ИИ для работы с новостями.
Как сообщает Тенет Эванс, глава цифровых технологий WSJ, газета проводит серию тестов, чтобы понять, насколько читатели заинтересованы в подобных кратких аннотациях. В процессе тестирования редакция работает в тесном сотрудничестве с технологическими специалистами и проводит опросы среди читателей.