Выкидывать не обязательно: что делать со старым Wi-Fi роутером после покупки нового

Оказывается, не стоит выбрасывать старый роутер после покупки нового. По словам Бурхайло, дополнительный маршрутизатор можно использовать как репитер или коммутатор для улучшения работы домашней сети.

В случае использования репитера, старый роутер подключается проводом к новому и передает Wi-Fi-сигнал с использованием своей мощности. Это позволяет использовать и сеть нового роутера, и сеть старого одновременно.

Для использования роутера в качестве коммутатора необходимо правильно соединить провода. Кабель от LAN порта основного роутера подключается к WAN порту старого роутера.

Однако не все роутеры поддерживают функцию репитера, поэтому перед использованием следует изучить характеристики аппарата. По словам специалиста, эту информацию можно найти в Интернете, в том числе и на сайте производителя.