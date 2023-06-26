Выкидывать не обязательно: что делать со старым Wi-Fi роутером после покупки нового«Старичок» ещё может оказаться полезным
Старый Wi-Fi-роутер можно использовать для расширения возможностей нового аппарата, сообщил эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.
Оказывается, не стоит выбрасывать старый роутер после покупки нового. По словам Бурхайло, дополнительный маршрутизатор можно использовать как репитер или коммутатор для улучшения работы домашней сети.
В случае использования репитера, старый роутер подключается проводом к новому и передает Wi-Fi-сигнал с использованием своей мощности. Это позволяет использовать и сеть нового роутера, и сеть старого одновременно.
Для использования роутера в качестве коммутатора необходимо правильно соединить провода. Кабель от LAN порта основного роутера подключается к WAN порту старого роутера.
Однако не все роутеры поддерживают функцию репитера, поэтому перед использованием следует изучить характеристики аппарата. По словам специалиста, эту информацию можно найти в Интернете, в том числе и на сайте производителя.