Наука и технологии
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Выкинувший биткоины на свалку британец планирует искать их рентгеном

Он не теряет надежды отыскать состояние уже более 8 лет
Британец Джеймс Хауэллс, который еще в далеком 2013 году выкинул жёсткий диск с биткоинами на свалку, не теряет надежды отыскать его. На этот раз ему в голову пришла идея воспользоваться для этого рентгеном.
Выкинувший биткоины на свалку британец планирует искать их рентгеном

Напомним, что по словам Хауэллса, всего на диске, на 2013 год, хранилось порядка 7,5 тыс. биткоинов или около 9,3 млн долларов. Сейчас же эти биткоины оцениваются в более 243 млн долларов. Как можно заметить, сумма действительно заслуживает серьезного подхода к поиску диска на огромной свалке, чем британец и занимается уже больше восьми лет.

Сейчас же выяснилось, что Хауэллс планирует подойти к этому занятию еще более основательно — для этого он будет использовать современные технологии.

У нас есть система с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканирующими устройствами и искусственным интеллектом, который обучен распознавать предметы, размер и плотность которых аналогичны жесткому диску”, — поделился Хауэллс.

Осталось только дождаться разрешение местных властей, которые, в свою очередь, обеспокоены потенциальным ущербом экологии.