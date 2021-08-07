Выключенная Tesla загорелась во время зарядки в гараже

Наука и технологии
Сегодня в 21:53
Выключенная Tesla загорелась во время зарядки в гаражеИ это уже не первый случай
Как сообщила газета Washington Post, электромобиль марки Tesla Model S загорелся в гараже во время зарядки. Машина заведена не была. Причём это уже не первый случай с возгоранием машин Tesla.
Как отмечается, электромобиль загорелся почти сразу после того, как батарея была полностью заряжена. В отчёте пожарной службы было отмечено, что причинами возгорания могли быть как система терморегулирования машины, так и неисправность электропроводки.
Бывший владелец машины подчеркнул, что разочаровался в компании Tesla — на его проблему никто из представителей компании не обратил внимания. В последствии он предпочёл электромобилям обычную бензиновую Audi.