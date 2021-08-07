Выключенная Tesla загорелась во время зарядки в гараже

Как отмечается, электромобиль загорелся почти сразу после того, как батарея была полностью заряжена. В отчёте пожарной службы было отмечено, что причинами возгорания могли быть как система терморегулирования машины, так и неисправность электропроводки.

Бывший владелец машины подчеркнул, что разочаровался в компании Tesla — на его проблему никто из представителей компании не обратил внимания. В последствии он предпочёл электромобилям обычную бензиновую Audi.