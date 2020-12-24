Вымирающий вид слонов обнаружили при помощи ИИ и снимков из космоса

До последнего момента самым удобным и качественным способом искать и считать популяцию африканских слонов был облёт с воздуха. Но этот метод имеет ряд недостатков: начиная от возможной непогоды, заканчивая дороговизной. И именно тут открытие британских учёных становится очень важным и своевременным — они объединили спутниковые снимки и автоматическое обнаружение слонов с помощью машинного обучения.

Отметим, что до последнего момента обработка огромного массива данных со спутниковых снимков была настоящей проблемой. Но подключение к этому делу ИИ заметно упростило процесс, сократив время работы с нескольких месяцев до секунд.