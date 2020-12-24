Наука и технологии
Вчера 22:01
Вымирающий вид слонов обнаружили при помощи ИИ и снимков из космоса
Раньше на подобное пришлось бы выделить намного больше денег или потратить намного больше времени
В сети появилась информация об удивительном достижении учёных. Исследователям из отдела охраны дикой природы Оксфордского университета удалось обнаружить вымирающий вид слонов на снимках из космоса при помощи искусственного интеллекта.
До последнего момента самым удобным и качественным способом искать и считать популяцию африканских слонов был облёт с воздуха. Но этот метод имеет ряд недостатков: начиная от возможной непогоды, заканчивая дороговизной. И именно тут открытие британских учёных становится очень важным и своевременным — они объединили спутниковые снимки и автоматическое обнаружение слонов с помощью машинного обучения.
Отметим, что до последнего момента обработка огромного массива данных со спутниковых снимков была настоящей проблемой. Но подключение к этому делу ИИ заметно упростило процесс, сократив время работы с нескольких месяцев до секунд.