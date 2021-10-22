Выпадение волос после COVID-19: Как с этим бороться?

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» назвал три продукта, которые спасают от выпадения волос после перенесенной коронавирусной инфекции. Выпуск доступен на YouTube.

Шубин сказал, что против выпадения волос эффективны такие продукты, как устрицы, подсолнечное масло и гусиная печень.

По словам врача, в устрицах содержится цинк, который предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов. “То есть стенка сосудов под влиянием цинка долго остается эластичной”, — говорит Шубин, подчеркивая, что одной съеденной устрицы достаточно, чтобы восполнить необходимое количество цинка в организме на несколько дней вперед.

Также Шубин назвал полезным продуктом гусиную печень. Врач отметил, что в ней содержится железо, которое обеспечивает доставку кислорода в волосяные луковицы. “Надо всего 70 граммов гусиной печени, чтобы восполнить железный дефицит в вашем организме”, — добавил он.

Еще одним продуктом, спасающим от выпадения волос, по мнению специалиста, является подсолнечное масло — в нем содержится витамин Е, который защищает волосяные луковицы от повреждения. Ведущая программы, врач-терапевт Елена Малышева посоветовала употреблять по три столовые ложки подсолнечного масла в день, чтобы сохранить волосы.