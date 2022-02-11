Выпадение волос после COVID-19 предложили лечить собственной плазмой крови

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Выпадение волос после COVID-19 предложили лечить собственной плазмой кровиГоворят, это достаточно эффективный метод
Многие люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с новой для себя проблемой — проблемой выпадения волос. О том, как можно избежать этого, решил рассказать врач-дерматолог Алексей Семочкин.
По словам эксперта, люди приходят с подобными жалобами примерно через два-три месяца после выздоровления от COVID-19. В таком случае, считает Семочкин, людям стоит воспользоваться терапией аутоплазмы. Это метод, при котором врачи используют собственную плазму крови пациента.
Тромбоциты содержат в себе биологически активные вещества — факторы роста, которые оказывают мощное терапевтическое, восстанавливающее воздействие на окружающие ткани в месте введения.
Алексей Семочкин
Врач также добавил, что живые тромбоциты сохраняют свою активность в течение семи дней и более после введения в ткани.
Источник: РИА Новости