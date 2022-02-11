Выпадение волос после COVID-19 предложили лечить собственной плазмой крови

Говорят, это достаточно эффективный метод

Многие люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с новой для себя проблемой — проблемой выпадения волос. О том, как можно избежать этого, решил рассказать врач-дерматолог Алексей Семочкин.