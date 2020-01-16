Выпущен новый браузер Microsoft

Главными особенностями нового браузера Microsoft является поддержка базовых расширений Chrome, поддержка воспроизведения потокового 4К-видео, возможность индивидуальной настройки страницы новой вкладки, способность работать пером в PDF из браузера. Кроме того, с помощью Edge можно ограничить отслеживание пользователя при посещении сайтов.

По словам компании, новое обновление затронет и тех пользователей, которые используют мобильную версию на различных смартфонах. Отмечается, что установка доступна как самостоятельно через сайт, так и путем ожидания выхода обновления Windows 10.