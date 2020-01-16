Наука и технологии
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Выпущен новый браузер Microsoft
Речь об Edge
Буквально вчера корпорация Microsoft выпустила свой новый браузер Edge, который работает на движке Chromium. Установить новинку может любой желающий на официальном сайте компании, однако разработана она для Windows 10 и macOS.
Главными особенностями нового браузера Microsoft является поддержка базовых расширений Chrome, поддержка воспроизведения потокового 4К-видео, возможность индивидуальной настройки страницы новой вкладки, способность работать пером в PDF из браузера. Кроме того, с помощью Edge можно ограничить отслеживание пользователя при посещении сайтов.
По словам компании, новое обновление затронет и тех пользователей, которые используют мобильную версию на различных смартфонах. Отмечается, что установка доступна как самостоятельно через сайт, так и путем ожидания выхода обновления Windows 10.