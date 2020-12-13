Выпущен первый в мире автономный электротрактор

Monarch Tractor получил электрический двигатель мощностью в 70 лошадиных сил. Его общая грузоподъёмность составит 998 кг. Благодаря аккумулятору, трактор может работать более 10 часов без остановок. Процесс зарядки от обычной зарядки занимает максимум пять часов.

Одной из особенностей “умного” трактора является его способность самообучаться. Так, транспорт оснастили самообучающимися алгоритмами, благодаря которым его навыки будут постоянно совершенствоваться. Также в трактор внедрили камеру, обеспечивающую угол обзора 360 градусов, набор датчиков и ПО для навигации. Электротранспорт оценивается в 50 тысяч долларов, а первые отгрузки начнутся в следующем году.