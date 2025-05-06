Выпущен универсальный справочник для российских разработчиков игр

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) выпустила справочник RGDBook, который авторы назвали «Красной книгой разработчиков». Этот сборник объединяет полезные данные для создателей игр: аналитику рынка, тренды, меры господдержки и основные законы, регулирующие отрасль. Информация о проекте появилась на сайте РВИ. Справочник призван стать удобным помощником для разработчиков и паблишеров.

«Красная книга» разбита на разделы, где простым языком объясняются важные темы: от регистрации бизнеса и защиты идей до работы с персональными данными и привлечения инвестиций. В издании также есть главы о блокчейне, цифровых активах, лутбоксах и маркировке игр. РВИ стремилась сделать материалы понятными, без сложных юридических терминов. Главная цель справочника — сэкономить время разработчиков, чтобы они могли сосредоточиться на создании игр.

РВИ планирует развивать проект и дальше. В будущем появится дополнение под рабочим названием «зелёные страницы», посвящённое созданию историй в играх. Сейчас организация ищет экспертов, которые помогут подготовить новые разделы. Этот шаг показывает, что РВИ хочет поддерживать геймдев не только в юридических, но и в творческих аспектах.