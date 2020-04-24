Выпущена более безопасная версия видеосервиса Zoom с новыми функциями

Так, по словам разработчиков, обновленная версия Zoom 5.0 стала безопаснее, поскольку была оснащена 256-битным шифрованием AES, что позволит защитить персональные данные во время проведения трансляций, ликвидируя возможность их перехвата.

Кроме того, в обновленную версию добавили несколько новых функций. В частности, маршрутизацию данных, благодаря чему, к слову, администратор сможет определять регион серверов, которые эксплуатируются для видеосвязи. В также Zoom 5.0 появилась возможность активации залов ожидания, а также была модернизирована система управления паролями.

”Мы вернем доверие наших клиентов и подарим им радость, сосредоточившись на создании самой безопасной платформы”, - заверил глава Zoom Эрик С. Юань.