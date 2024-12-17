Выпущена программа «Верни Сбер на iPhone» для установки приложений Сбера на смартфон

Сбербанк предложил решение для пользователей iPhone, которые хотят вернуть приложения «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сберkids». Теперь их можно установить с помощью программы «Верни Сбер на iPhone», сообщили в банке. Приложение доступно для компьютеров на Windows и помогает восстановить ранее загруженные версии из App Store через Apple ID.

В банке уточнили, что программа работает только с приложениями, которые уже были установлены через аккаунт Apple. Если клиент скачивал их в офисе банка, восстановить таким способом не получится. При этом специалисты советуют загружать установочные файлы исключительно с официального сайта Сбербанка, чтобы избежать проблем с безопасностью.

Удаление «Сбербанк онлайн» из App Store и Google Play вызвало сложности у пользователей. Владельцы Android могут установить приложение напрямую с сайта банка, а вот пользователям iPhone приходилось пользоваться мобильным банкингом через браузер. Новая программа решает проблему для тех, у кого сохранилась старая версия приложения.