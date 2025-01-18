Выпускающий Apple Card банк расторгнет с компанией договор из-за убыточности карты

Однако, Apple Card — убыточной продукт для банка. По словам главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, в 2024 году Apple снизила рентабельность кредитного продукта на 75–100 базисных пунктов. Поэтому рассматривается перспектива разрыва договора между компаниями, причём Соломон считает, что сможет расторгнуть сделку раньше срока.

В связи с этим Apple ведёт переговоры с финансовыми конгломератами Barclays и Synchrony Financial о заключении соглашения по Apple Card. К тому же в настоящее время Apple работает с Barclays над предоставлением финансирования по Apple Card в Великобритании.

Но если Apple не сможет найти альтернативу Goldman Sachs, высока вероятность закрытия проекта.