Выпускающий Apple Card банк расторгнет с компанией договор из-за убыточности карты

Опубликовано 18 января 2025, 22:301 мин.
Выпускающий Apple Card банк расторгнет с компанией договор из-за убыточности картыApple может и вовсе закрыть проект
В США один из крупнейших инвестиционных банков, Goldman Sachs, рассматривает возможность выхода из сделки с Apple по обслуживанию кредитных карт компании — Apple Card. Но для финансового конгломерата не всё так просто: банк не может односторонне расторгнуть договор, так как документ оформлен до 2030 года.
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Однако, Apple Card — убыточной продукт для банка. По словам главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, в 2024 году Apple снизила рентабельность кредитного продукта на 75–100 базисных пунктов. Поэтому рассматривается перспектива разрыва договора между компаниями, причём Соломон считает, что сможет расторгнуть сделку раньше срока.
В связи с этим Apple ведёт переговоры с финансовыми конгломератами Barclays и Synchrony Financial о заключении соглашения по Apple Card. К тому же в настоящее время Apple работает с Barclays над предоставлением финансирования по Apple Card в Великобритании.
Но если Apple не сможет найти альтернативу Goldman Sachs, высока вероятность закрытия проекта.