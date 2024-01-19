Выпускники ВШЭ будут получать NFT- дипломы

Цифровой NFT-диплом будет содержать программированные метаданные о выпускнике, информацию о программе обучения и годе окончания. Первые дипломы этого вида получат выпускники 38 программ ДПО факультета права за период с 2019 по 2023 год.

Такие документы обладают высокой степенью защиты от подделок, благодаря использованию технологии блокчейн, которая обеспечивает целостность и предотвращает возможные изменения.

Заместитель первого проректора НИУ ВШЭ, Галина Можаева, отметила, что получение диплома в формате NFT может стать дополнительным преимуществом для успешной карьеры выпускника, привлекая внимание потенциальных работодателей.

Этот инновационный проект также приобретает стратегическое значение для системы дополнительного профессионального образования университета, который активно внедряет цифровые сервисы. С января 2024 года университет переходит на новую цифровую платформу, где будет реализована интеграция сервиса NFT-дипломов в личные кабинеты слушателей программ ДПО на образовательном маркетплейсе НИУ ВШЭ.