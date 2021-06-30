Выпускные в России предложили провести в онлайн-режиме

Наука и технологии
Сегодня в 12:04
Выпускные в России предложили провести в онлайн-режимеCOVID-19 вносит свои коррективы
РИА Новости, ссылаясь на слова главы министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщило о новой инициативе, которую рассматривают в России ввиду пандемии COVID-19. Так, студентам было предложено в этом году провести выпускные в режиме онлайн.
Фальков обратил внимание на важность заботы о безопасности и ограничения массовых гуляний. Помимо прочего он добавил, что безопасность и здоровье студентов — всегда в приоритете для министерства.
“Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны”, — сообщил глава ведомства.