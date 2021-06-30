Выпускные в России предложили провести в онлайн-режиме

Фальков обратил внимание на важность заботы о безопасности и ограничения массовых гуляний. Помимо прочего он добавил, что безопасность и здоровье студентов — всегда в приоритете для министерства.

“Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны”, — сообщил глава ведомства.