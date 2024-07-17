Выращен искусственный костный мозг для лечения рака крови

Гемопоэтические стволовые клетки необходимы для восстановления крови после лечения рака. Однако их сложно выращивать в лабораторных условиях. Новая разработка представляет собой гелеобразную среду, имитирующую микросреду костного мозга. В таких условиях ученым удалось впервые вырастить вне тела человека долгосрочные стволовые клетки крови и даже провести их редактирование с помощью технологии CRISPR.

Это позволит разрабатывать более эффективные лекарства для лечения рака крови и сократить использование животных в исследованиях.