Выращен искусственный костный мозг для лечения рака крови

Опубликовано 17 июля 2024, 23:01
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Выращен искусственный костный мозг для лечения рака кровиОн представляет собой гелеобразную среду
Ученые из Великобритании впервые создали искусственный аналог костного мозга, который поддерживает стволовые клетки человека. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, позволит тестировать новые лекарства для лечения заболеваний крови, таких как лейкемия и серповидноклеточная анемия.
Гемопоэтические стволовые клетки необходимы для восстановления крови после лечения рака. Однако их сложно выращивать в лабораторных условиях. Новая разработка представляет собой гелеобразную среду, имитирующую микросреду костного мозга. В таких условиях ученым удалось впервые вырастить вне тела человека долгосрочные стволовые клетки крови и даже провести их редактирование с помощью технологии CRISPR.
Это позволит разрабатывать более эффективные лекарства для лечения рака крови и сократить использование животных в исследованиях.