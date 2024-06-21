Выращенные в лаборатории мышцы помогут лечить редкие болезни

Эта методика позволяет моделировать симптомы болезни и реакцию на лечение у конкретных пациентов. В своем первом исследовании ученые раскрыли некоторые биологические механизмы, лежащие в основе потери подвижности при LGMD2B.

Они также показали, что комбинация существующих методов лечения может облегчить некоторые тяжелые симптомы заболевания. LGMD2B поражает около 8 человек на миллион во всем мире. Болезнь вызывает слабость в ногах и плечах, из-за чего пациенты оказываются в инвалидных колясках. Лечения пока не существует.

Новая методика позволит ученым быстрее разрабатывать лекарства.

Исследователи планируют усложнить модель, добавив иммунные и жировые клетки, чтобы точнее воспроизвести взаимодействие разных типов клеток в организме.