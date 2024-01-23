Выращенный на МКС салат-латук оказался опасным для здоровья

Салат-латук был введен в космическое меню более трёх лет назад, но теперь появились проблемы. Имитируя условия невесомости на борту МКС, исследователи обнаружили, что устьица растения становятся более подверженными заражению сальмонеллой. Эти устьица, своего рода «дыхательные поры» растения, не закрываются под воздействием стресса, вызванного бактериями. Результаты исследования, опубликованы в журналах Scientific Reports и innpj Microgravity.

Даже добавление благоприятных бактерий, способствующих росту и защите растений от стресса, не помогло предотвратить это явление. Бактерия B. subtilis UD1022, известная своим положительным воздействием на рост растений, не смогла защитить устьица салата-латука от воздействия сальмонеллы.