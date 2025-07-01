Ожидается, что TSMC займет около 75% мирового рынка контрактного производства микросхем к 2026 году. Такой результат компания сможет показать благодаря высоким показателям выхода годных чипов при производстве по 2-нм техпроцессу. Это преимущество позволило ей сохранить крупнейших заказчиков, включая NVIDIA, Apple и AMD, тогда как конкуренты — Samsung и Intel — теряют позиции.

Доходы TSMC от ИИ-направления, по прогнозу Needham, также будут расти стремительными темпами. В 2025 году они составят около $26 млрд, в 2026 — $33 млрд, а к 2029 году могут достичь $90 млрд. Основным фактором ускорения роста после 2027 года, как предполагается, станет запуск нового графического процессора от NVIDIA — Rubin Ultra.

Вместе с этим TSMC планирует увеличить капитальные расходы: с $40 млрд в 2025 году до $50 млрд в 2027.