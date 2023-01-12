Выше возраст — меньше шансов: почти все умершие от COVID-19 в Японии были старше 60 лет

03:30, 12 января 2023
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Выше возраст — меньше шансов: почти все умершие от COVID-19 в Японии были старше 60 летЭто самое больше количество умерших за три года пандемии
В Японии зафиксировали резкий скачок смертности от коронавируса. В группе риска пожилые люди старше 60 лет. Таких умерших 97%.
Фото: Reuters.com
Как отмечается, за три года пандемии, в период с начала декабря 2022, это одна шестая от всех летальных случаев в Японии. Причина смерти, как правило, не только тяжёлая пневмония, но и заболевания сосудов, инсульты и инфаркты, спровоцированные коронавирусом.
При этом на прошедшей неделе был зафиксирован страшный антирекорд — умирало более 460 человек в сутки.