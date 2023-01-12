Выше возраст — меньше шансов: почти все умершие от COVID-19 в Японии были старше 60 лет

Как отмечается, за три года пандемии, в период с начала декабря 2022, это одна шестая от всех летальных случаев в Японии. Причина смерти, как правило, не только тяжёлая пневмония, но и заболевания сосудов, инсульты и инфаркты, спровоцированные коронавирусом.

При этом на прошедшей неделе был зафиксирован страшный антирекорд — умирало более 460 человек в сутки.