Наука и технологии
03:30, 12 января 2023
1 мин.

Выше возраст — меньше шансов: почти все умершие от COVID-19 в Японии были старше 60 лет

Это самое больше количество умерших за три года пандемии

В Японии зафиксировали резкий скачок смертности от коронавируса. В группе риска пожилые люди старше 60 лет. Таких умерших 97%.

Выше возраст — меньше шансов: почти все умершие от COVID-19 в Японии были старше 60 лет

Фото: Reuters.com

Как отмечается, за три года пандемии, в период с начала декабря 2022, это одна шестая от всех летальных случаев в Японии. Причина смерти, как правило, не только тяжёлая пневмония, но и заболевания сосудов, инсульты и инфаркты, спровоцированные коронавирусом.

При этом на прошедшей неделе был зафиксирован страшный антирекорд — умирало более 460 человек в сутки.

Новости партнеров
Новости партнеров