Вышел из строя третий процессор Ryzen 7 9800X3D, повредив материнскую плату

Процессор работал без нареканий в течение трех недель, используя материнскую плату ASRock Nova x870E, прежде чем неожиданно и самостоятельно выйти из строя. Это уже третий случай перегрева Ryzen 7 9800X3D, хотя два предыдущих произошли на материнских платах MSI X870.

Возможных причин поломки несколько. Во-первых, в области контактов пинов процессора заметны следы постороннего материала, что может указывать на короткое замыкание. Однако неясно, что именно попало в сокет — это могли быть как посторонние частицы, так и результат сильного электрического сбоя, вызвавшего деформацию и обесцвечивание.

Другой причиной могла стать согнутая ножка в сокете AM5, которую пользователь мог не заметить при установке. Если такая ножка соприкоснулась с неправильным контактом на процессоре, это также могло вызвать короткое замыкание и повреждения.

Несмотря на подозрения, связаны ли проблемы с настройками EXPO для памяти, скорее всего, дело не в них, так как эти проблемы были уже решены в предыдущих моделях процессоров Ryzen 7000. Тем не менее, загадка остается: почему процессор работал без сбоев в течение трех недель, прежде чем внезапно перегорел.