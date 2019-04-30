Вышел первый трейлер фильма про культового ежа Соника

Студия Paramount Pictures опубликовала на своём канале YouTube первый трейлер фильма по игровой франшизе «Соник» компании Sega. Культовый ёжик появится на экранах кинотеатров в художественном фильме «Соник в кино» (Sonic the Hedgehog) в ноябре 2019 года.

Комедия совмещает живых актёров и анимацию. В трейлере показывается сам Соник, проносящийся мимо полицейского в машине, а затем начинается завязка и противостояние с Джимом Керри, который играет безумного учёного Доктора Роботника.

Соник выглядит человекоподобным, по отзывам фанатов и пользователей соцсетей — излишне человекоподобным. В трейлере он равномерно покрыт шерстью и одет в красные кеды и белые носки. Полицейского Тома Вачовски играет Джеймс Марсден, известный по «Трассе 66» и «Людям X». По сюжету он помогает Сонику противостоять Эггману. Самого Соника озвучивает Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»).