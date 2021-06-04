Наука и технологии
Сегодня в 14:27
Вышел шутливый новостной репортаж о заводе Ижевск Dynamics и протестах против вышек 20GВ очередной раз получилась отличная сатира
В конце 2020 года вирусную популярность набрал ролик про российскую кибердеревню. Накануне Нового года его создатели выпустили ещё одно видео. В нём они показали, как россияне отмечают этот праздник на Марсе.
Сейчас же в сети появился свежий ролик, выполненный в виде шутливого новостного репортажа. В нём ведущая рассказывает о вымышленном заводе Ижевск Dynamic, который специализируется на создании человекоподобных роботов.
Также в новостном сюжете рассказывается о протесте людей, вызванном постройкой мобильных сетей 20G. Якобы они против того, что новое поколение не имеет излучения.
Заканчивается видео тем, что глава производителя автономных машин Константин Барагозин пускается в пляс вместе с продукцией компании.
Посмотреть видео вы можете ниже: