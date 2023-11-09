Вышла новая модель колонки Яндекс.Станция: что-то среднее между «Макс» и «Мини»Выглядит узнаваемо и симпатично
Яндекс представил новую модель умной колонки под названием «Станция Миди», которая занимает промежуточное положение между уже существующими моделями «Станция Макс» и «Станция Мини».
Новинка отличается компактными размерами и обладает мощной аудиосистемой на 24 Вт.
«Станция Миди» оснащена нейронным процессором, который обеспечивает более быструю и точную обработку команд к голосовому ассистенту Алиса, работающему локально без необходимости подключения к облаку.
В колонке также предусмотрен детектор активности речи, позволяющий ассистенту реагировать на человеческую речь в окружении. Это позволяет, например, настроить сценарии для управления умными устройствами в доме, такими как включение чайника утром по голосовой команде.
Внутреннее устройство «Станции Миди» включает в себя три динамика общей мощностью 24 Вт. Для сравнения, «Станция 2» имеет аудиосистему на 30 Вт, а «Станция Макс» — на 65 Вт.
Конструкция динамиков включает отдельный низкочастотный динамик и два высокочастотных спикера. Также применена технология Room Correction, адаптирующая звучание под размеры и форму помещения.
Для управления умными устройствами в доме, в «Станции Миди» предусмотрен модуль Zigbee, позволяющий взаимодействовать с умными устройствами напрямую и без доступа к сети.
Это означает, что даже при отсутствии интернета, пользователи смогут управлять освещением и другими функциями голосом.
Внешне новая модель напоминает уменьшенную версию "Станции 2". На корпусе расположен LED-дисплей, отображающий время или погоду, а сверху предусмотрена круговая подсветка, отражающая эмоции Алисы.
Цена новинки пока не объявлена, но подробности ожидаются в мини-сериале YaC 2023, который выйдет 16 ноября.