Вышла новая умная колонка с Siri. Нет, это не Homepod от Apple

Компания Denon, известная своей аудиотехникой, обновила свои колонки серии Denon Home, добавив в них поддержку Siri.

Denon, принадлежащая подразделению Masimo Consumer Audio, уже давно конкурирует с такими гигантами, как Sonos и Bose, в области беспроводных систем домашнего аудио и музыкального стриминга.

Новая функция стала доступной благодаря обновлению прошивки U32, выпущенному в декабре. Теперь пользователи могут управлять воспроизведением музыки, отправлять команды для умного дома через Apple Home и использовать другие функции Siri через колонки Denon.

В ассортимент поддерживающих Siri входят модели Denon Home 150, 250, 350 и Soundbar 550, стартовая цена которых составляет $250.

Колонки также поддерживают Amazon Alexa и Apple AirPlay 2, но Siri и Alexa не могут работать одновременно — пользователю необходимо выбрать одного помощника.

Кроме того, для работы Siri необходимо, чтобы в той же сети Wi-Fi находился HomePod или HomePod Mini, который будет обрабатывать команды.