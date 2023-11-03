Вышла последняя песня The Beatles, изданная впервые и восстановленная с помощью ИИ

Песня «Now and Then» была написана Джоном Ленноном в конце 70-х, но так и не была выпущена. Спустя десятилетия, благодаря современным технологиям, голос Леннона был воссоздан, и песня получила свой полноценный релиз.

Пол Маккартни и Ринго Старр, два оставшихся в живых участника легендарной группы, объединили усилия, чтобы дать миру этот уникальный музыкальный опыт.

Песня «Now and Then» вобрала в себя дух поздних работ группы, дополненный гармонией, созданной на основе искусственного интеллекта. Этот трек описывается как «финальная песня» The Beatles, которая должна стать кульминацией их богатого наследия.

Тем не менее, этот шаг вызывает вопросы этики и морали в индустрии развлечений: правомерно ли использовать творчество и голос ушедших из жизни артистов для создания новых произведений?