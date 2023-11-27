Наука и технологии
12:45, 27 ноября 2023
1 мин.

Вышла умная кровать Xiaomi с режимом «невесомости»

И легендарным «антихрапом»

Xiaomi, в партнерстве с компанией 8H, представила новую умную кровать — Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed на платформе Xiaomi Youpin.

Новинка, доступная в размерах 1.5 и 1.8 метра, сочетает в себе передовые технологии и комфорт, с ценами, начинающимися от $394.

Кровать выделяется своим безрамочным дизайном. При этом в нее интегрировано интеллектуальное теплое освещение, которое можно использовать как ночник или для создания атмосферного освещения.

Вышла умная кровать Xiaomi с режимом «невесомости»
© Gizmochina

Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed предлагает восемь различных «режимов комфорта», включая антихрап, ТВ, невесомость, уход, чтение, игры, йогу и плоский режим, удовлетворяя различные потребности и предпочтения.

Кровать позволяет беспрепятственно регулировать положение спинки в пределах 60° и ног на 40°, обеспечивая максимальный комфорт.

Источник:Gizmochina
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#умный дом
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