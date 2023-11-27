Вышла умная кровать Xiaomi с режимом «невесомости»

Новинка, доступная в размерах 1.5 и 1.8 метра, сочетает в себе передовые технологии и комфорт, с ценами, начинающимися от $394.

Кровать выделяется своим безрамочным дизайном. При этом в нее интегрировано интеллектуальное теплое освещение, которое можно использовать как ночник или для создания атмосферного освещения.