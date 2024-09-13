Вышла версия ChatGPT, способная «размышлять» на уровне доктора наук

Это первая в серии моделей «рассуждения», предназначенных для решения более сложных задач быстрее, чем человек. Вместе с o1 была выпущена и упрощенная версия o1-mini.

Модель o1 стала чуть ближе к искусственному интеллекту, напоминающему человеческий. Она превосходит предыдущие версии в написании кода и решении многошаговых проблем, хотя и работает медленнее и обходится дороже, чем GPT-4o.

OpenAI называет релиз «предварительным», подчеркивая раннюю стадию развития технологии.