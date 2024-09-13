Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2024, 08:08
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Вышла версия ChatGPT, способная «размышлять» на уровне доктора наук

Скайнет все ближе
Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта под названием o1, которая способна «размышлять» на уровне доктора наук.
Вышла версия ChatGPT, способная «размышлять» на уровне доктора наук
© The Verge

Это первая в серии моделей «рассуждения», предназначенных для решения более сложных задач быстрее, чем человек. Вместе с o1 была выпущена и упрощенная версия o1-mini.

Модель o1 стала чуть ближе к искусственному интеллекту, напоминающему человеческий. Она превосходит предыдущие версии в написании кода и решении многошаговых проблем, хотя и работает медленнее и обходится дороже, чем GPT-4o.

OpenAI называет релиз «предварительным», подчеркивая раннюю стадию развития технологии.

Вышла версия ChatGPT, способная «размышлять» на уровне доктора наук
© The Verge

Доступ к o1 уже получили пользователи ChatGPT Plus и Team, а пользователи Enterprise и Edu получат его на следующей неделе.

Планируется также предоставить доступ к o1-mini всем бесплатным пользователям ChatGPT. Модель обучалась с использованием нового алгоритма оптимизации и специализированного набора данных, что позволяет ей использовать «цепочку мыслей» для поэтапного решения задач.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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