Вышли обновленные карты Navitel России, Белоруссии и Казахстана

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске свежих карт Navitel России, Белоруссии и Казахстана релиза Q1 2019. Обновление доступно для пользователей Навител Навигатора.

Карта России релиза Q1 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, в том числе 22 461 город и населенный пункт с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 3 933 670 км. Для поиска доступны 10 026 110 уникальных адресов. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие Полезные Объекты Инфраструктуры, включает 1 322 106 объектов.

На карту Москвы и Московской области добавлены следующие участки дорожно-транспортной сети, карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области была значительно переработана и обновлена, включая новые карты населенных пунктов с детализацией до дома. Были добавлены информационные указатели направлений и номера съездов на основных транспортных развязках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, республики Карелии, Ленинградской и Мурманской областей.

Добавлены 3D-модели объектов инфраструктуры во Владивостоке: Русский мост, Золотой мост, здание администрации города Владивостока, Приморский драматический театр имени Горького, Мемориальная Гвардейская Краснознамённая подводная лодка С-56, Лотте Отель Владивосток. На карту территории Крыма добавлена трасса «Таврида» от Керчи до Симферополя. Кроме того, была актуализирована адресная база, дорожная сеть и информация по скоростным режимам на всей территории России.

Карта Беларуси содержит 27 410 городов и населенных пунктов, из которых в 25 212 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Для поиска доступен 2 050 241 уникальный адрес. На карту нанесены 69 166 POI. Протяженность дорожного графа составила 288 349 км. На ней были актуализированы данные POI.

Карта Казахстана содержит 9 807 городов и населенных пунктов, из которых в 298 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Карта включает 345 107 уникальных адресов. В карту включено 22 361 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 262 808 км. Столица Республики Казахстан переименована в Нур-Султан (бывшая Астана). Актуализированы адресная база и дорожная сеть в городах Нур-Султан и Алматы. Обновлены основные трассы на территории республики Казахстан.

Стоит отметить, что карты релиза Q1 2019 поддерживаются приложением Навител Навигатор только версии 9.10.1996 и выше.