Вышло новое видео с пародией на российские реалии в период изоляции в стиле игры Heroes of Might and Magic

Данный ролик является продолжением работы аниматора Алексея Dex, который он опубликовал на своем YouTube-канале. Как и в прошлый раз, новое видео сделано в стилистике игры Heroes of Might and Magic 3. Только на этот раз в числе “активностей” главного героя оказались такие занятия как битва с боевыми шашлычниками, встреча с “торгашами” масками и антисептиками из AliExpress и т.д. Для лучшего понимания того, о чем идет речь, можете посмотреть сам видеоролик: