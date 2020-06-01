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Вышло новое видео с пародией на российские реалии в период изоляции в стиле игры Heroes of Might and Magic
“Вирусологи объявили очередную неделю карантина”
Чем дольше длится изоляция, связанная с эпидемией коронавируса в России, тем больше творческих поделок на эту тему можно увидеть в сети. Вот и сейчас вышло новое видео с пародией на российские реалии в период изоляции в стиле игры Heroes of Might and Magic.
Данный ролик является продолжением работы аниматора Алексея Dex, который он опубликовал на своем YouTube-канале. Как и в прошлый раз, новое видео сделано в стилистике игры Heroes of Might and Magic 3. Только на этот раз в числе “активностей” главного героя оказались такие занятия как битва с боевыми шашлычниками, встреча с “торгашами” масками и антисептиками из AliExpress и т.д. Для лучшего понимания того, о чем идет речь, можете посмотреть сам видеоролик:
Стоит отметить, что данная серия роликов — не единственная среди работ Алексея. Ранее он уже отмечался видео-пародиями, в числе самых известных из которых числятся ролики с Леонидом Якубовичем в Mortal Kombat, а также о борьбе персонажей файтинга с коронавирусом.