Наука и технологии
18:37, 16 марта 2023
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Вышло обновление для популярной нейросети, генерирующей изображения по текстовому описанию

Это пятая версия нейросети Midjourney

Компания-разработчик нейросети Midjourney, генерирующей изображения по текстовому описанию, объявила о публичном запуске пятой версии своего продукта Midjourney V5.

Вышло обновление для популярной нейросети, генерирующей изображения по текстовому описанию

Фото: Midjourney.com

В результате обновления повысилась фотореалистичность изображений, в ходе тестов было замечено меньше антропоморфных аномалий — нереалистичных рук и глаз, но, как отмечается, полностью избавиться от них Midjourney ещё не может.

Кроме того, новая версия нейросети может создавать изображения более высокого качества, с большим количеством разнообразных выходных данных, к тому же Midjourney V5 начала поддерживать изображения в более разнообразном стилистическом диапазоне. Также после обновления алгоритмов появилась поддержка бесшовных текстур, более широкие соотношения сторон, динамический диапазон и множество других функций.

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