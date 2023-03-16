Вышло обновление для популярной нейросети, генерирующей изображения по текстовому описанию

Вышло обновление для популярной нейросети, генерирующей изображения по текстовому описаниюЭто пятая версия нейросети Midjourney
Компания-разработчик нейросети Midjourney, генерирующей изображения по текстовому описанию, объявила о публичном запуске пятой версии своего продукта Midjourney V5.
Фото: Midjourney.com
В результате обновления повысилась фотореалистичность изображений, в ходе тестов было замечено меньше антропоморфных аномалий — нереалистичных рук и глаз, но, как отмечается, полностью избавиться от них Midjourney ещё не может.
Кроме того, новая версия нейросети может создавать изображения более высокого качества, с большим количеством разнообразных выходных данных, к тому же Midjourney V5 начала поддерживать изображения в более разнообразном стилистическом диапазоне. Также после обновления алгоритмов появилась поддержка бесшовных текстур, более широкие соотношения сторон, динамический диапазон и множество других функций.