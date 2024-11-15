Высока вероятность: в США Meta* заставят продать WhatsApp и Instagram

Первый иск FTC подала в 2020 году, но в 2021 суд отклонил первоначальный иск, после чего регулятор снова обратился с обновлённым заявлением, которое судья принял к рассмотрению.

Meta, в свою очередь, подала заявку на отзыв иска FTC, поскольку компания утверждает, что ни о какой антиконкурентной борьбе говорить нельзя: платформы, указанные в иске FTC, были приобретены в рамках законных сделок и принесли пользу пользователям Meta.

К тому же суд отклонил часть иска FTC касательно обвинений Meta в неконкурентности из-за ограничения доступа разработчиков к API компании, если те соглашались не создавать конкурирующие продукты.

Однако юристы регулятора настроены серьёзно и будут добиваться нужных им решений. Поэтому вероятность, что Meta постигнет участь Google, которую также могут принудить отказаться от некоторых сервисов, достаточно высока.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.