Высокая цена и медленные обновления затормозили продажи Apple Vision Pro

По данным Bloomberg, ситуацию усугубляет медленное развитие платформы. Apple не спешит выпускать новые функции, хотя именно они могли бы оживить спрос. Одной из ключевых возможностей, способных изменить положение дел, считается immersive video — формат объёмного видео с эффектом присутствия. Однако контента для него пока слишком мало: в библиотеке доступно лишь несколько эпизодов, что явно недостаточно для обоснования покупки.

При этом у Apple уже есть значительный запас иммерсивного контента, но компания намеренно задерживает его публикацию. Вероятно, это связано с опасениями, что резкий выброс материалов не приведёт к росту продаж, зато истощит резервы. В качестве альтернативы Apple делает ставку на сторонних производителей контента. Для них выпущено специальное приложение на Mac, упрощающее монтаж видео для Vision Pro.

Параллельно компания готовит следующую версию гарнитуры с чипом M4. Но без серьёзного улучшения функциональности даже обновлённое «железо» вряд ли исправит ситуацию.