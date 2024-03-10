Высокая волатильность — главная причина, по которой BTC не сравнится с золотом

Согласно отчёту, BTC не может сравниться с золотом, как бы его сторонники не утверждали обратное. Причина проста и очевидна для рынка — волатильность. Именно постоянная изменчивость цены на биткоин является главным препятствием, почему «цифровое золото» некорректно сравнивать с настоящим.

Волатильность влияет на то, почему в ближайшем будущем спотовые биткоин-ETF не соберут средства, которые сравнимы по объёму с инвестиционными продуктами на основе золота.

В отчёте указано, что для того, чтобы биткоин сравнился с золотом, его капитализация должна достичь $3,3 млрд, как сейчас у золота. Но инвесторы всё же признают значительный рост ETF и предполагают, что примерно через три года объём капитала под управлением этих биржевых фондов может вырасти до $62 млрд.