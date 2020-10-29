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Высокий уровень холестерина признали повышающим риск развития инсульта фактором
А также курение и повышенное давление
Издание РИА Новости опубликовало новый материал, в рамках которого профессор Андрей Чупин рассказал о факторах, которые повышают риск развития инсульта. В их число вошел высокий уровень холестерина.
Помимо прочего к повышающим риск инсульта факторам специалист отнес высокое давление, а также наличие такой вредной привычки, как курение. Чупин обратил внимание на то, что с инсультом чаще всего сталкиваются мужчины до 50 лет, поскольку именно среди этой группы больше всего курильщиков. Кроме того, у них фиксируется высокий уровень холестерина и неблагоприятный эмоциональный фон.
По словам кандидата медицинских наук Аминат Тазартуковой, на данный момент от 10% до 15% инсультов встречаются у людей в возрасте от 18 до 50 лет, что обусловлено ростом распространения факторов риска среди молодого населения. Помимо вышеперечисленных, к таким факторам относят избыточную массу тела и сахарный диабет.