Высокоэффективная вакцина от COVID-19 из США была создана за два дня

Подобная скорость разработки стала возможной при помощи технологии посыльной РНК - именно на нее поставили в Moderna еще во времена основания компании, передает слова представителей производителя Business Insider. Если кратко, то посыльная РНК - это, по сути, генетический материал, сообщающий клеткам, как производить необходимые белки.

Так, например, вакцина от Moderna стимулирует организм вырабатывать спайковый белок. С его помощью человек успешно вырабатывает иммунный ответ на COVID-19. По схожей модели, к слову, работает и вакцина от другого крупного производителя - Pfizer.